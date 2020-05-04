Dans videosu yüksek rütbelileri kızdırdı: İsrail ordusu artık askere dansçı almayacak

İsrail, artık ordunun moral topluluklarında dans etmek üzere asker alınmayacağını duyurdu. Karar, zorunlu askerliğini yapan pop starın arkasında dans eden iki erkek askerin performansının ’uygunsuz’ bulunmasının ardından alındı.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, pop yıldızlar Noa Kirel ve Yonatan Margi zorunlu askerlik hizmeti için çağrıldığında, askerlere moral vermek amacıyla oluşturulan grupların daha profesyonel bir şov sergileyebilmesi adına ekibe arka planda dans edecek askerleri de dahil etti.

Ancak hafta sonu Kirel’in performansı sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video, yüksek rütbeli ordu mensuplarını ‘kızdırdı’. Videoda Kirel üniforması içinde şarkı söylerken görülüyor, bu esnada arkasında da iki erkek asker dans ediyor.

מתוך הופעת עצמאות VIP של טוראי נועה קירל לחיילי צריפין. וכן, לא התבלבלתם, אלה רקדנים צבאיים pic.twitter.com/AwhBfoJkrJ — צחי דבוש (@TsahiDabush) May 1, 2020

'Orduyu rezil ediyor'

Ordu Radyosu, “Üst düzey subaylar, erkeklerin askeri üniforma içinde dans ederken görünüşünden hoşnut kalmadı. Görünüşe göre, onlar için bu, orduyu rezil ediyor” ifadeleriyle ordunun hoşnutsuzluğunu aktardı.

Askerlerin dansı bazı İsraillileri de mutlu etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Daha şimdiden beyaz bayrak sallayabiliriz! Önümüzdeki savaşta bir şansımız var mı?” ifadelerini kullandı.

Sivil etkinliklerde dans etmeleri için farklı görevlere atandılar

Daha sonra bir açıklama yapan ordu sözcüsü, dansçı kadrosunun kaldırıldığını duyurdu.

Söz konusu videodaki iki erkek dansçının yanı sıra, iki kadın dansçının da sivil etkinliklerde dans etmelerine zaman verebilmek adına orduda farklı görevlere atandığı belirtildi. Noa Kirel ve Yonatan Margi’nin ise dansçı desteği olmadan şovlarına devam edeceklerin açıklandı.

İsrail’de 18 yaşını dolduran çoğu kişi, iki ya da üç yıllık bir süre için askere çağrılıyor. Bu gençlerden atletik ya da artistik yeteneğe sahip olan bazılarının, askerlik hizmetlerinin bir parçası olarak bu faaliyetlerine devam etmesine izin veriliyor.