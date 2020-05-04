İran: Putin, Erdoğan ve Ruhani arasındaki üçlü zirve video konferansla yapılabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin devam etmesi halinde Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki Suriye konulu üçlü zirvenin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Musevi, Astana formatı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılması planlanan Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Zirvenin koronavirüsle ilgili durum normale döner dönmez Tahran'da yapılacağını kaydeden Musevi, "Ancak pandemi sürecinin devam etmesi halinde video konferans gibi bir seçeneği tercih edebiliriz" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasındaki üçlü zirve, ilk olarak 22 Kasım 2017'de Soçi'de gerçekleşti. 2. zirve 4 Nisan 2018'de Ankara'da düzenlenirken 3. zirve 7 Eylül 2018'de Tahran’da toplandı.

14 Şubat 2019'da Soçi 4. zirveye ev sahipliği yaptı ve liderler 5. zirve için 16 Eylül 2019'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Tahran'da yapılacak 6. zirve için Mart 2020'nin başları öngörülüyordu ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle zirve ileri bir tarihe ertelendi.