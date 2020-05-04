SANA: İsrail, Halep'teki araştırma merkezini hava saldırılarıyla hedef aldı

Suriye devlet haber ajansı, Halep bölgesine yönelik hava saldırısının düzenlendiğini, ülkenin hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürmek için devreye girdiğini bildirdi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, Halep bölgesinde hava saldırısını püskürüyor" denildi.
Ajans, saldırıdan dolayı İsrail'i suçlayarak, kentteki araştırma merkezinin hedef alındığını öne sürdü.
El-İhbariye kanalı, hava savunma sistemlerinin saldırılara verdiği yanıta ilişkin görüntüleri paylaştı.
مشاهد خاصة للإخبارية من تصدي وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي على #مركز_البحوث في #حلب pic.twitter.com/VXnk3UHPus— الاخبارية السورية (@alikhbariasy) May 4, 2020
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının saat 22.32'de gerçekleştirildiği ve Es-Safira bölgesindeki cephaneliklerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, saldırı sonucu yaşanan kaybın henüz araştırıldığı belirtildi.
#عاجل || #سانا ..— سانا عاجل (@SanaAjel) May 4, 2020
مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان في اجواء محافظة #حلب
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