İdlib'de Türk-Rus 8. ortak devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İdlib'deki M4 karayolunda 8. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı belirtildi.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. pic.twitter.com/KaJ2sT3yUj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020

​Açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolu'nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

'Devriyeye Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin insansız hava araçları eşlik etti'

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "5 Mart 2020'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında varılan mutabakat uyarınca, Halep ve Lazkiye kentlerini birbirine bağlayan M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki bölümünde 8. Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi" dendi.

Merkez, ortak devriyeye Rus tarafından iki BTR-82A ile bir 'Tigr' zırhlı aracının katıldığını belirtti.

Açıklamaya göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin insansız hava araçları, Rus-Türk ortak devriyesine havada refakat etti.