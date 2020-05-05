İsrail Savunma Bakanı: İran, Suriye'yi terk edene kadar operasyonlarımız sürecek

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Suriye'nin çeşitli bölgelerini hedef alan ve son haftalarda artış gösteren hava saldırılarına ilişkin "İran, ülkeyi terk edene kadar Suriye'deki operasyonlarımız sürecek" açıklamasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail uçaklarının Suriye'deki çeşitli askeri noktaları hedef alan ve son haftalarda artış gösteren saldırılarına ilişkin yorumda bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) konuşan Bennett, Suriye'deki saldırıların artacağı mesajını verdi.

İsrailli bakan, "İran'ın Suriye'de işi yok ve onlar Suriye'yi terk edene kadar durmacağız" ifadelerini kullandı.

Fakat Bennett, son haftalarda Suriye'nin Humus ve Halep bölgelerindeki askeri noktaları hedef alan saldırıları üstlenmedi.

20 Nisan'da Suriye'nin doğusundaki Palmira antik kenti yakınlarındaki T4 askeri hava üssüne füze saldırıları düzenlendiği ve Suriye hava savunmasının karşılık verdiği bildirilmişti. Suriye devlet ajansı SANA, olaydan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Bununla birlikte SANA, geçen hafta da İsrail'e ait helikopterlerin Suriye'nin güneyindeki hedeflere füze saldırısı düzenlediğini, olayda can kaybının yaşanmadığını ve sadee maddi hasarın meydana geldiğini duyurmuştu.

Dün ise Suriye Savunma Bakanlığı, saat 22.32'de İsrail uçakları tarafından Halep'in güneyindeki noktalara bir dizi saldırı gerçekleştirildiği ve Es-Safira bölgesindeki cephaneliklerin hedef alındığı bilgisi paylaşmıştı.