Irak'ta yeni hükümet, meclisten güvenoyu aldı

Ieak Meclisi, bugün güvenoyu oturumu için toplandı. Saat 21:00’de başlaması planlanan güvenoyu oturumu yeterli sayı bulunmadığı gerekçesiyle 3 saat ertelendi. Saat 00:00’da başlayan oturumda el-Kazimi’nin kurduğu hükmet meclisin güvenoyunu aldı.

El-Kazimi’nin kabineyi ve programını okuması ardından başlayan oylamada, Savunma Bakanı adayı Ali Cuma İnad, İçişleri Bakanı adayı Osman el-Ganimi, Maliye Bakanı adayı Ali Abdülemir Allavi ve Planlama Bakanı adayı Halit Necim Bettal, Bayındırlık Bakanı adayı Nazenin Muhammed, Sağlık Bakanı adayı Hasan Muhammed Abbas, Yüksek Eğitim Bakanı adayı Nebil Kazım Abdulsahip, Elektrik Bakanı adayı Macid Mehdi, Ulaştırma Bakanı adayı Nasır Hüseyin Bender, Spor ve Gençlik Bakanı adayı Adnan Dircal, Sanayi Bakanlığı adayı Menhel Aziz Mahmut ve Çalışama Bakanı adayı Adil Haşuş meclisten güvenoyu aldı. Yeni kabine, oylamanın ardından yemin etti.

Güvenoyu oylaması sonucu Irak’ın yeni Başbakanı olan el-Kazimi yaptığı açıklamada, meclisin güvenoyu verdiğini belirterek “Halkımızın güvenini kazanmak için çalışacağımı vurgularken bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Irak’ın karşı karşıya kaldığı zorluklara göğüs germek, ülkemizin huzuru, refahı ve egemenliğini korumak için bütün siyasi güçlerin kenetlenmesini diliyorum” dedi.