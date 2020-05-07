IŞİD, Irak'ta onlarca dönüm tarım arazisini kullanılamaz hale getirdi

Irak’ın Kerkük ve Selahaddin vilayetlerinde, tarım arazilerini kundaklayan ve havan toplu saldırısı düzenleyen IŞİD militanları, onlarca dönüm araziyi kullanılamaz hale getirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kazım Selman, yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin Bagara köyünde tarım arazilerinin ateşe verildiğini ifade etti.

Yangınların, IŞİD tarafından çıkartıldığının tespit edildiğini aktaran Selman, yaklaşık 10 dönümlük buğday tarlasının kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Selman, yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiğini bildirdi.

Selman ayrıca, Selahaddin vilayetinin Meftul ve Hafriye köyleri yakınlarındaki tarım arazisine IŞİD militanlarınca yapılan havan topu saldırısı nedeniyle de yaklaşık 5 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktığını aktardı.

IŞİD, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.