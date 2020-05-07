İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanının ömrüne ömür katıldı: Netanyahu-Gantz hükümetine meclis onay verdi

Benyamin Netanyahu'nun İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını pekiştirecek gelişmeler zincirinin son halkasında, Likud lideri ile eski hasmı, yeni ortağı Benny Gantz'ın birlikte koalisyon hükümeti kurmasına parlamento onay verdi. Cumhurbaşkanı Reulen Rivlin, Netanyahu'yu hükümeti kurmakla resmen görevlendirdi.

İsrail parlamentosu Knesset, Benny Gantz liderliğindeki Kahol Lavan partisinin tüm üyelerinin de dahil olduğu 72 milletvekilinin lehte, 37 vekilin aleyhte oy kullanmasıyla Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon hükümetini onayladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Reulen Rivlin, Netanyahu'yu hükümeti kurmakla resmen görevlendirdi.

Netanyahu officially tasked with forming a government, potentially capping a year-long political deadlock. 72 Knesset members, including Gantz and his party members, endorsed him https://t.co/fE1gAm5DhE — Haaretz.com (@haaretzcom) May 7, 2020

​18 ay sonra başbakanlık devir teslimi

İkili arasındaki 3 yıllık iktidar paylaşımı anlaşmasına göre yeni hükümet 13 Mayıs'ta yemin edip göreve başladığında ilkin Netanyahu 18 ay, ardından Gantz 18 ay başbakanlık yapacak.

'Acil birlik hükümeti' anlaşması, Netanyahu'nun başbakan olduğu süreçte Gantz'ın Savunma Bakanı, Mavi-Beyaz'ın iki numaralı ismi Gabi Aşkenazi'nin Dışişleri Bakanı olmasını içeriyor.

Taşlar nasıl döşendi?

Böylece 1996-99 arası ve 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Benyamin Netanyahu'nun İsrail'in en uzun süre görev yapan lideri konumu daha da uzayacak.

Bunu durdurmak amacıyla Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılanması için iddianame açıklanmış olması nedeniyle hükümet kuramayacağına ve Gantz'la vardığı hükümet anlaşmasının yasalara aykırı olduğuna dair Yüksek Mahkeme'ye itiraz yapılmıştı.

Dün başvuru hakkında kararını açıklayan Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılanacak olmasının hükümet kurup başbakanlık yapması önünde 'yasal' engel oluşturmadığına hükmetti. Yasalara göre hakkında dava açılan bakanların hükümette görev alması mümkün değilken, başbakan için böyle bir madde bulunmuyor. Bugün Knesset de bu yolda engel oluşturabilecek yasalarda alelacele değişikliğe gitti.

Bir yılda üç erken seçim

Madalyonun öbür yüzünde, İsrail'de Nisan 2019'dan beri düzenlenen üç erken seçimde ne Netanyahu'nun Likud partisi ne de Benny Gantz-Yair Lapid-Moshe Ya'alon liderliğindeki Mavi Beyaz koalisyonunun hükümet kuracak desteği toplayamaması nedeniyle yaşanan siyasi düğüm de çözüldü.

Gantz'dan korona ödünü

Bunun için eski genelkurmay başkanı Gantz, geçen ay merkez sağ koalisyondaki müttefiklerini terk edip siyasi düşmanıyla anlaşmıştı.

Büyük itibar kaybına uğrayan Gantz, koronavirüs krizinin yarattığı aciliyetin kendisini 'acil birlik hükümetini' kabul etmek zorunda bıraktığını savunmuştu.

İsrail'de yaklaşık 16 bin 300 teyitli vaka ve 239 ölüme yol açan koronavirüs pandemisi ekonomik kriz çıkardı.