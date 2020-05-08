IKBY koronavirüs nedeniyle kapatılan camileri yeniden açmaya hazırlanıyor

IKBY Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele komisyonunun uygun sağlık şartlarının bulunduğu yönünde onay vermesi durumunda bölgedeki camilerin 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden ibadete açılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasının hemen ardından Süleymaniye vilayetinde bulunan camilerde, toplu ibadet öncesi dezenfekte çalışmaları başladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu ibadetlere kapatılan camilerin 11 Mayıs itibarıyla yeniden ibadete açılmasının planlandığı açıklandı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 ekip vilayetteki 275 camide dezenfekte çalışmalarına başladı. © AA / Fariq Faraj Mahmood

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu ibadetlere kapatılan camilerin 11 Mayıs itibarıyla yeniden ibadete açılmasının planlandığı açıklandı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 ekip vilayetteki 275 camide dezenfekte çalışmalarına başladı. © AA / Fariq Faraj Mahmood

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu ibadetlere kapatılan camilerin 11 Mayıs itibarıyla yeniden ibadete açılmasının planlandığı açıklandı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 ekip vilayetteki 275 camide dezenfekte çalışmalarına başladı. © AA / Fariq Faraj Mahmood 1 / 3 © AA / Fariq Faraj Mahmood Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu ibadetlere kapatılan camilerin 11 Mayıs itibarıyla yeniden ibadete açılmasının planlandığı açıklandı. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 ekip vilayetteki 275 camide dezenfekte çalışmalarına başladı.

Süleymaniye'deki dezenfekte ekibinin sorumlularından Beyan Abdurrahim, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 10 ekibin vilayetteki 275 camide dezenfekte çalışmalarına başladığını söyledi.

Abdurrahim, içinde bulunulan ramazan ayı dolayısıyla camilerde toplu ibadetin pazartesi günü beklenmeden yarın veya ertesi gün başlanabileceğini ifade etti.

IKBY hükümeti 4 Mart'ta Kovid- 19 salgını nedeniyle cami ve kiliselerdeki tüm toplu ibadetlerin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıklamıştı.