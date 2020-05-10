İran: Suriye'nin geleceğiyle ilgili karar alındığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Musevi, “Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına dair haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı.

Tahran yönetiminin, her zaman Suriye devleti ve milletinin yanında yer aldığını belirten Musevi, ''Suriye'nin geleceğiyle ilgili kararı, Suriye halkının vermesi gerektiğini'' vurguladı.

Daha önce, ''Rusya, Türkiye ve İran'ın Beşar Esad'ı yönetimden uzaklaştırıp muhalefetin de aralarında bulunduğu bir geçiş hükümeti kurmayı planladıkları'' iddiaları ortaya atılmıştı.