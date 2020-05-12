Rus askerleri, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye geçen Türk konvoyunu dezenfekte etti

Rus askeri yetkili Peregudov, M4 karayolunda Suriye ordusu tarafından kontrol edilen bölgeye geçen Türk konvoyundaki araçların Rus askerleri tarafından dezenfekte edildiğini söyledi.

Suriye'deki Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyoaktif, Kimyasal ve Biyolojik Güvenlik Birliği'nden kıdemli subay Gennadiy Peregudov, kendi birliğinde görevli askerlerin M4 karayolunda Suriye ordusu tarafından kontrol edilen bölgeye geçen Türk konvoyundaki araçları dezenfekte ettiğini belirtti.

Peregudov, "Rus ordusu, KAMAZ üzerinde bulunan ARS-14KM tipi kimyasal sprey istasyonu yardımıyla birkaç Türk zırhlı aracını, tankerini ve üzerinde buldozer bulunan paletli aracı kalsiyum hipoklorit çözeltili dezenfektan maddeyle dezenfekte etti. Dezenfeksiyon işlemi sadece dış yüzeylere değil, tekerlek aksları, süspansiyon elemanları gibi iç yüzeylere de uygulandı" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Artur Gindo da, Türk tarafının ve Suriye ordusunun sorumluluk sınırının geçilmesi nedeniyle Rus tarafının askeri araçları dezenfekte etme talebine Türk askerinin tam sorumluluk bilinci içinde yaklaştığını kaydetti.