Haseke’de siviller ABD konvoyunun geçişini engelledi

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Haseke bölgesinin Daşdaşi ve Kahira köyleri sakinleri, ABD askeri teçhizat konvoyunun yolunu keserek geri dönmeye zorladı.

Suriye’nin kuzeyinden son zamanlar düzenli olarak ABD askeri konvoylarının siviller tarafından engellendiğine dair haberler geliyor.

ABD’li askerler Suriye’nin Haseke ve Deyr ez Zor bölgelerinde güçlerini büyük petrol ve gaz sahalarının etrafında yoğunlaştırarak ülkedeki yasadışı varlıklarını sürdürüyor. Suriye yönetimi birçok kez Washington’un eylemlerini, ülkenin doğal kaynaklarını ele geçirmeye yönelik ‘devlet haydutluğu’ olarak nitelemişti.

Ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusunda son birkaç aydır kimliği belirsiz silahlı çetelerin ABD ordusuna ait araçlara saldırıları sıklaştı.