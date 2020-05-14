Irak'ın yeni başbakanı Kazımi, Putin'i Bağdat'a davet etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Kazımi'nin, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Maksim Maksimov ile bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Maksimov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'in parlamentonun güvenoyunu alarak yeni hükümetin başbakanı olan Mustafa el-Kazımi'ye tebrik mesajını ilettiği kaydedildi.

Mesajda, El-Kazımi'nin Moskova'ya daveti ve "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Irak'a destek" ifadelerinin de yer aldı.

Başbakan El-Kazımi, bölgedeki durumun istikrara kavuşturulmasında Rusya'nın rol üstlenmesini umut ettiğini belirterek, Moskova'yı ziyaret etmekten mutluluk duyacağını ifade etti.

Irak Parlamentosu, 7 Mayıs gecesi El-Kazımi tarafından sunulan yeni hükümet kabinesini onaylamıştı. Petrol ve dışişleri bakanları görevine adaylık oylamasını erteleyen parlamento ayrıca, ticaret, adalet, kültür, tarım ve göç bakanlığı adaylarını da reddetmişti. Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, El-Kazımi'nin mayıs ayının sonuna kadar hükümetteki boş pozisyonlar için adaylar sunacağını, ardından parlamentonun güvenoyu vermesi için bir tarih belirleyeceğini belirtmişti.