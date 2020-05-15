Irak'ta bir IŞİD saldırısı daha: 3 kişi hayatını kaybetti

Selahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, yaptığı açıklamada, IŞİD militanlarının düzenledikleri silahlı saldırıda el-Celem köyü muhtarı ile iki kardeşinin öldüğünü söyledi.

Militanların muhtarın evini ateşe verdiklerini belirten Taki, evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Taki, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı bilgisini verdi.

IŞİD, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.