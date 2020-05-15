Kayıt
18:37 15 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif'ten tanımadığı anlaşmanın silah ambargosunun kalkması maddesine karşı çıkan Trump'a: Keşke Kafka burada olsaydı

    © REUTERS / Andreas Gebert
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103787/32/1037873220_0:127:2433:1495_1200x675_80_0_0_cae70d46520a20388f8a3e181a5e3e14.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202005151042051681-zariften-tanimadigi-anlasmanin-silah-ambargosunun-kalkmasi-maddesine-karsi-cikan-trumpa-keske-kafka/

    İran Dışişleri Bakanı, koronavirüsü 'temizlemek' için dezenfektan tedavisi öneren Trump'ın şimdi de çekildiği nükleer anlaşma için çıkarılmış BM kararını engellemeye çalıştığına dikkat çekerek ekledi: Keşke Kafka buralarda olsaydı.

    İran'la nükleer anlaşmadan çekilmiş bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşma hakkındaki BM kararının silah ambargosunun kalkması maddesini durdurmaya çalışması, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e alay malzemesi oldu.  

    BM Güvenlik Konseyi'nin 5 veto yetkisine sahip daimi üyesi (ABD, Britanya, Fransa, Rusya ve Çin) ile Almanya'nın (5+1) Temmuz 2015'te İran'la vardığı nükleer anlaşma, Tahran'a 'tank, zırhlı savaş araçları, ağır topçu sistemleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, savaş gemileri, füzeler veya füze sistemleri gibi silahları satma yasağının' 18 Ekim 2020'de kalkmasını da içeriyor.

    Trump yönetimi 13 yıllık BM silah ambargosunun kalkması maddenin hayata geçmesini engellemek için seferber oldu. Son olarak ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, dün Wall Street Journal gazetesinde konuyla ilgili tehditlerle dolu bir makale yayımladı.'BM yaptırımlarının geri dönmesi (snap back) mekanizmasını çalıştırma' tehdidi de aralarındaydı.

    'Katılmayı bırakan katılımcı'

    Buna Twitter'dan alaycı bir yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ünlü yazar Franz Kafka'nın gerçekliği ters yüz eden, absürt ve karanlık tarzına atıfla "Keşke Kafka ortalarda olsaydı" demekten de kendini alamadı. 

    Tweetinde Trump'ın dezenfektan tedavisi önerisiyle Hook'un makalesindeki BM kararıyla ilgili sözlerine birebir atıf yapan Zarif "Koronavirüsü 'temizlemek' için dezenfektan enjekte etmeyi ciddi ciddi düşünenler, aynı zamanda, uzun zaman önce 'katılımcısı olmayı bıraktıkları' bir anlaşmayı ayakta tutan BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın 'katılımcısı' olduklarını savlıyor" diyerek ekledi:

    "Kendi sözleri. Keşke Kafka buralarda olsaydı."

    Hook ne dedi?

    İran'la nükleer anlaşmaya, resmi adıyla Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) ABD’nin ortak olduğunu dair artık kanıt ya da belirti bulunmazken, Hook şunları yazdı: 

    ''ABD, diplomasi yoluyla baskı yapacak ve silah ambargosunun uzatılması için destek arayacak. Biz bir tasarı hazırladık ve BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesini umuyoruz. Rusya ve Çin 'evet' oylarıyla İran'a mezhep savaşları için silah satmak yerine Ortadoğu'daki istikrardan daha fazla kazanç elde edebilir. Amerikan diplomasisi bir vetoyla engellenirse ABD, silah ambargosunu başka yollarla yenileme hakkını saklı tutacak.''

    'KOEP'i destekleyen 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın İran'a yönelik birçok BM yaptırımını kaldırdığını, ancak yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal bir mekanizma (snapback) da yarattığını' söyleyen Hook, 'İran'ın anlaşmayı 10 yıl içinde ihlal etmesi durumunda yaptırımların yeniden uygulanması mekanizmasının hayata geçirilebileceğini ve bunun için BM Güvenlik Konseyine ihtiyaç olmayacağını' savundu. 'ABD'nin bu yasal mekanizmayı tek başına hayata geçirebileceğini ve İran'ın şimdiye kadar nükleer anlaşmayı en beş kez ihlal ettiğini' iddia etti.

    Rusya ne yanıt verdi?

    Ancak 'ABD'nin KOEP'ten çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini' belirten Rusya'dan Hook'un iddialarını boşa çıkaran açıklamalar gelmekte gecikmedi:

    * Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Zamir Kabulov, 'BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a uygulanan ambargoyu sonbaharda kaldırmasının ardından Moskova’nın Tahran ile Rus silahlarının teslimatı müzakerelerine başlama ihtimalini dışlamadığını' belirtti.

    * Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantında, "ABD, 2 yıl önce, 8 Mayıs 2018 tarihinde, İran nükleer anlaşmasından çıktığını gururlu bir şekilde duyurdu ve ardından bu kapıyı kapattı. Şimdi de ‘İran nükleer anlaşmasında bir şey yapmayı unuttuk, gelin onu yapıp tekrar gidelim’ diyerek bu kapıyı çalıyorlar. Bu komik" dedi.

    * Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'ABD'nin İran'a silah ambargosu uygulatma planlarının geleceği olmadığını' söyledi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır'da sosyal mesafeli gelinlik tasarlandı: 12 metrekarelik alanı kaplıyor, 20 kilo ağırlığında
    Karikatür
    Petrol fiyatlarında, piyasaların istikrara kavuşması beklentisiyle yükseliş hızlandı
    İnfografik
    İlyuşin İl-2 saldırı uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet