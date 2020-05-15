Suriye muhalefetinin 'Esad istifa edecek' iddiasına Rus vekilden yanıt: Bugün onun gerçek bir alternatifi yok

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti merkezli North Press haber ajansına konuşan muhalif kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yakında istifa edebileceğini ileri sürdüler. Kaynaklar, halihazırda bu konunun Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran arasında değerlendirildiğini iddia etti.

'Doğrulayamadık'

Henüz bu bilgiyi doğrulamanın mümkün olmadığını itiraf eden kaynaklar, sadece “bazı gelişmelerin” buna işaret ettiğini savundu.

Rus milletvekili: Bugün onun gerçek bir alternatifi yok

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, Esad’ın istifa edeceği yönündeki söylentilerin “çok abartılmış” olduğunu belirterek, “Başkan Esad, Suriyelilerin çoğunun desteğine sahip ve seçimleri kazanacak. Bugün onun gerçek bir alternatifi yok. Üstelik askeri zaferlerin yanı sıra, ülke ekonomisinin canlanmaya ve yolsuzlukla mücadelenin güçlenmeye başladığını görüyoruz” dedi.

Suriye’nin hem bu çabalarında hem de Anayasa Komitesi’nin çalışmalarını etkinleştirme konusunda Rusya’nın desteğine güvenebileceğini kaydeden Sablin, “Esad’ın gitmesi gerektiği ve bunun gerçekleşmesine günler kaldığı sözlerini 2011’den beri duyuyoruz. Ancak Başkan Esad en zor dönemde ülkesini ve halkını yalnız bırakmadı ve şimdi Suriye’nin büyük kısmını kontrol ediyor, farklı etnik ve dini grupların çıkarlarının dikkate alınmasını gerektiren ulusal uzlaşı sorunlarını çözüyor”.