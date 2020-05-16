İsrail esrar ihraç edecek

İsrail yönetimi, tıbbi kenevirin ihracatı ile ilgili nihai kararı verdi. İsrail Ekonomi Bakanı Cohen, kenevirin diğer ülkelere satışına onay verdi.

The Times of Israel’in aktardığına göre, tıbbi kenevir sektörünün ülke bütçesine yüz milyonlarca dolar sağlaması bekleniyor.

İsrail Ekonomi Bakanı Eli Cohen, ülkede üretilen tıbbi amaçlı kenevirin diğer ülkelere satılmasına izin veren kararı imzaladı.

İlgili karar, 2019 Ocak ayında bakanlar kabinesi tarafından onaylanmıştı ama bugüne kadar maliye ve sağlık bakanlıkları tarafından kurulan özel komitede tartışılıyordu.

Kenevir ihracatını yapmak isteyen firmaların İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan özel izin alması gerekecek.

İsrail’de en az 8 firmanın kenevir yetiştirme, birkaç firmanın da esrar üretimi ve satışı lisansı bulunuyor. Bir kısmının, yabancı alıcılarla ticaret yapma isteğini dile getirdiği bildiriliyor.

İsrail, 2017’de kenevirden yapılan ürünlerin tıbbi amaçla kullanımını yasallaştırmış, eğlence amaçlı kullanımını da kısmen suç olmaktan çıkarmıştı.