BAE Devlet Bakanı Gargaş: Dışişleri Bakanı’nın ölümüne ilişkin iddialar yalan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in ölümüne ilişkin iddiaları yalanlayarak, ‘Katar’ın yalan haberleri’ diye niteledi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in suikast girişimi sonucu hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları değerlendiren Gargaş, Zayed’in ölümüne ilişkin iddiaların ‘Katar’ın yalan haberleri’ olduğunu belirtti.

Twiter hesabından açıklama yapan Gargaş, “Bugün, her gün yaptığımız gibi Abdullah Bin Zayed ile görüştüm, Katarlı hesaplar tarafından oluşturulan yalan haberlere uzun süre güldük” ifadelerini paylaştı.

BAE’nin komşularına ‘sağduyu ve bilgelik’ çağrısı yaptığını kaydeden Gargaş, bakan Bin Zayed'e sağlık ve uzun ömür dileklerini iletti.

Rusya: BAE Dışişleri Bakanı’nın ölümüne ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor

Bin Zayed’in ölümü ile ilgili bir yalanlama da Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’den geldi.

Dmitriyev, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in ölümüne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını, en kısa zamanda kendisi ile görüşme planlandığını belirtti.

Basın mensuplarına konuyu değerlendiren Dmitriyev, “BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed’in ölümüne ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Prense saldırı düzenlenmedi. Prens Abdullah ile en kısa zamanda BAE’ye düzenleyeceğimiz ziyaret sırasında görüşmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.