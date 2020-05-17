Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
58 yaşındaki büyükelçi, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.
Haaretz gazetesi de konuyla ilgili haberinde Çin'in İsrail'deki yatırımlarını eleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretini hatırlattı. Pompeo, İsrail'i ziyaretinde bir kez daha Pekin'in koronavirüs salgını konusunda bilgi sakladığını söylemişti. Büyükelçilik bu iddiaları 'saçma' olarak nitelemişti.
Chinese ambassador to Israel found dead in his home https://t.co/19EaWg6mQx— Haaretz.com (@haaretzcom) May 17, 2020
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