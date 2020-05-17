Rusya Suriye'de 11 ateşkes ihlali kaydetti

Rusya Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonu çalışmaları kapsamında, Rusya’nın son 24 saat içinde 11 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türkiye tarafından ise herhangi bir ihlal kaydedilmediği belirtildi.
Açıklamada, “Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk ortak komisyonundaki Rus tarafı son 24 saat içinde Halep’te 3, Lazkiye’de 1, ve İdlib’de 7 olmak üzere toplam11 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise ihlallere ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı” ifadelerine yer verildi.
© AA / Milli Savunma Bakanlığı
Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin son 24 saatte herhangi bir insani yardım faaliyeti gerçekleştirmediği belirtildi.
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