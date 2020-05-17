Rusya Suriye'de 11 ateşkes ihlali kaydetti

Rusya Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonu çalışmaları kapsamında, Rusya’nın son 24 saat içinde 11 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türkiye tarafından ise herhangi bir ihlal kaydedilmediği belirtildi.

Açıklamada, “Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk ortak komisyonundaki Rus tarafı son 24 saat içinde Halep’te 3, Lazkiye’de 1, ve İdlib’de 7 olmak üzere toplam11 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise ihlallere ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin son 24 saatte herhangi bir insani yardım faaliyeti gerçekleştirmediği belirtildi.