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    Benyamin Netanyahu ile Benny Gantz (solda) maskeli halde parlamentodaki hükümetin yemin töreninde

    Netanyahu-Gantz hükümeti yemin etti: Batı Şeria'nın ilhakı yolda

    © REUTERS / KNESSET SPOKESPERSON'S OFFICE
    Ortadoğu
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    İsrail'de Kasım 2018'den beri devam eden hükümet krizi, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun baş siyasi rakibi Benny Gantz ile kurduğu iktidar paylaşımlı koalisyona meclisin onay vermesiyle son buldu. Netanyahu yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada seçim vaadi olan Batı Şeria'nın ilhakına vurgu yaptı.

    İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı unvanına sahip Benyamin Netanyahu ile başrakibinden siyasi hayatını kurtaran ortağına dönüşen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu birlik hükümeti, mecliste (Knesset) onaylandı. 

    Böylece üç erken seçim yapılmasına neden olan hükümet krizi çözülürken, her iki liderin de göz koyduğu Batı Şeria'nın ilhakının da önü açıldı. 

    'Rüşvet, dolandırıcılık, görevi istismar' protestosu

    Netanyahu-Gantz koalisyonunun yemin töreni öncesi, mecliste zaman zaman gerginlik yaşandı.

    Gelecek hafta yolsuzluktan yargılanmasına başlanması gerekilen Netanyahu yemin töreninden önce konuşma yaparken, muhalefet sıralarından davaya atıfla 'rüşvet, dolandırıcılık, güveni boşa çıkarma' sesleri yükseldi.

    Arap vekillerden 'ilhak' protestosu

    İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri de sık sık Netanyahu'ya itiraz etti.

    İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin 'ilhak' edilmesi gerektiğini, bu adımın bölgeye 'barış getireceğini' iddia eden İsrail Başbakanı, "Bu bölgeler Yahudi halkının doğduğu ve büyüdüğü yerlerdir. Buralara İsrail yasalarını uygulamanın ve Siyonizm tarihinin şanlı bir bölümünü daha kaleme almanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.

    Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Yusuf Caberin, "İşgal ve ırkçılıkla barış olmaz" diyerek Netanyahu'ya tepki gösterdi.

    Üç erken seçimden sonra

    Netanyahu-Gantz koalisyonu, 34 bakanlıkla İsrail tarihinde en fazla bakanlığın bulunduğu hükümet oldu.

    Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Kasım 2018'de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından varılan ateşkese tepki göstererek ortağı olduğu Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden istifa etmişti.

    Bu gelişme üzerine giderek zayıflayan Netanyahu koalisyonu Aralık 2018'de erken seçim kararı almıştı.

    Ülkede biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere geçen yıl 2 ayrı erken seçim yapılmış ancak ne sağ ne de sol blokta yer alan partiler koalisyonu kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşabilmişti.

    Eylüldeki seçimin ardından da hükümetin kurulamaması üzerine İsrail'de halk, 2 Mart'ta yeniden sandık başına gitmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump'tan dışpolitikada ihya niteliğinde destekler alan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlamıştı.

    Mavi-Beyaz lideri Gantz, 2 Mart'taki seçim sonrası koronavirüs krizi de patlak verirken rakibi olan Netanyahu ile koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

    Bunun üzerine Yeş Atid ve Telem Partisi, ortağı oldukları Mavi-Beyaz'dan ayrılmıştı.

    Etiketler:
    ilhak, Batı Şeria, Dava, Yolsuzluk, Ortak Arap Listesi Bloku, Hükümet, Koalisyon, Ulusal Birlik, Yemin töreni, Onay, İsrail parlamentosu (Knesset), Benyamin Netanyahu, Benny Gantz
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