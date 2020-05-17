Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan, LGBT bayrağı çeken yabancı büyükelçiliklere kınama: Dini duyguları provake ediyor

Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada büyükelçiliklerinde, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) LGBT bayrağı çekilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak, "Bu durum, tüm semavi dinlerin yücelttiği ahlaki değer ve ilkelerin yanı sıra Irak'taki sosyal normlar ve ahlak kurallarına ters düşmekte ve dini duyguları provake etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Irak'taki tüm diplomatik temsilciliklere, ülkede yürürlükte olan kanunlara uymaları ve diplomatik normlar ile Irak toplumunun değerlerine riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Irak'taki Sünni Vakfı da yaptığı açıklamada, söz konusu büyükelçiliklerde LGBT bayrağı çekilmesini kınadı.

Açıklamada, "AB, İngiltere ve Kanada büyükelçiliklerinin Irak topraklarında LGBT bayrağı dalgalandırarak sergilediği sorumsuz ve ahlaksız davranışı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu davranışın, Irak halkı, İslam dini ve ahlak değerlerine yapılmış bir saldırı olduğu dile getirildi.

Iraklı bazı milletvekilleri ile siyasi parti liderleri de olaya tepki gösterdi.

AB'nin Irak Büyükelçiliği bugün Twitter hesabından, "Kanada ve İngiltere'nin Irak büyükelçilikleriyle 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü ve LGBT farkındalığı için bayrağı göndere çekiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

...the #LGBTQ/the rainbow flag that was raised in #Baghdad by the representatives of #Canada, the United Kingdom #UK and the European Union #EU in #Iraq marked the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia #IDAHOTB2020. — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) May 17, 2020

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