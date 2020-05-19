Rusya ile Türkiye’den Haseke’de ortak devriye

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlev, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin Haseke bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdiğini belirtti.

Juravlev, bugünkü basın brifinginde, “Haseke bölgesinde, Şeyrek-Dellik-Tavtar-Deyla- Barkavri-Kutiya-Karamaniya- Kuneytra-Şeyrek güzergahında yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti” dedi.

Ayrıca Rus askeri polisin Halep ve Haseke bölgelerindeki devriye görevlerine devam ettiği ifade edildi.

Türkiye kontrolündeki silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini aktaran Juravlev, aynı zamanda Nusra teröristlerinin İdlib, Halep ve Lazkiye bölgelerindeki yerleşim yerlerine ateş açtığını anlattı.