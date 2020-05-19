Suriye ordusuna teslim olan militan: ABD, Tanf'ta IŞİD'lilerle işbirliği yapıyor

Suriye hükümet güçleri tarafına geçen bir militan grubunun komutanlığını yapan Ebu Hamza, Tanf bölgesinde görev yapan ABD'li askerlerin IŞİD üyeleriyle aktif şekilde işbirliği yaptığını belirtti.

Suriye'nin Palmira kentinde Rus gazetecilere açıklamalarda bulunan Hamza, "ABD'liler burasının kendi toprakları olduğunu düşünüyor. O bölgede kral gibiler. IŞİD'lilerle çalışıyorlar, işbirliği yapıyorlar. Şu anda IŞİD'lilere eğitim veriyorlar ve onlarla çalışıyorlar" dedi.

Hamza, militanların safındayken Mike adında ABD'li yüzbaşından eğitim aldığını anlattı.

Yüzbaşı Mike'ın ABD hükümetinin Suriyeli militanları nasıl kullandığı konusunda hiçbir şey bilmediğini kaydeden Hamza, "O sadece silah kullanmayı biliyor ve silah kullanmayı öğretiyor. Bana özellikle 40 ve 50 kalibrelik Amerikan otomatik silahlarını kullanmayı öğretti" ifadelerini kullandı.

Hamza'nın komutanlığını yaptığı grup ABD üssünde eğitim aldı ancak kısa süre önce hükümet güçlerine teslim oldu. Kaçan militanlara petrol ve gaz tesisleri ile toplu taşıma araçlarında sabotaj düzenleme ve Şam'ın kontrolündeki bölgelerde terör saldırıları gerçekleştirme eğitimi verildi.

Suriye-Ürdün sınırındaki Tanf bölgesinde ABD'ye ait bir üs bulunuyor. ABD'li askerlerin kontrol ettiği üs çevresindeki 55 kilometrelik bölgede sığınmacı kampı yer alıyor. Rus askerler, Rusya ve Suriyeli temsilciler, birçok kez kamptaki durumun insani felakete yakın seviyede olduğunu açıklamıştı.