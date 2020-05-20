BAE'li bakandan Libya'da ateşkes çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Libya'da şiddetlenen çatışmalara ilişkin yorumda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gargaş, "Kapsamlı ve derhal bir ateşkes olmadan ve siyasi sürece dönmeden Libya'da gerçek bir ilerleme kaydedilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

The UAE’s position on the Libyan crisis has been firm and clear & shared by the majority of the international community - the only acceptable path forward involves an immediate, comprehensive ceasefire & return to the political process. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 19, 2020

BAE'nin Libya krizi konusunda uluslararası toplumun duruşuna ilişkin açık duruşunu yeniden ortaya koyduğunu vurgulayan Gargaş, dile getirdiği siyasi sürecin gerçekleşmesi için "Bölgesel tırmanış mutlaka durdurulmalı" dedi.