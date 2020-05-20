Abbas’tan Putin’e 'Filistin konferansı' talebi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’den, Filistin-İsrail sorununun çözümü için Moskova’da bir konferans organize etmesini istediği belirtildi.

Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdül Hafız Hofal, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Mahmud Abbas birkaç hafta önce Devlet Başkanı Putin’e mektup gönderdi. Filistin ve İsrail arasındaki barışçıl çözüm için Moskova’da uluslararası konferans toplamayı istedi. Bu konferans, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışmaya iki devletli çözüm esasında son vermek için yeni müzakere mekanizmasını oluşturmalı” ifadesini kullandı.

Filistinli diplomat, Putin’in, Abbas’a yanıt mektubunda, Filistinlilere ve iki devletli çözüme desteğini teyit ettiğini belirtti.

Nofal ayrıca Rusya’nın Filistin konusundaki duruşunu takdir ettiklerini ve çözümün tüm ayrıntılarıyla ilgili Moskova ile temas halinde olduklarını kaydetti.