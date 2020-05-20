İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejime karşı savaşan herkesi destekleyeceğiz

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e karşı savaşan her ülkeyi ya da grubu destekleyeceklerini dile getirdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in özerk Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin yorumda bulundu.

Twitter hesabından İngilizce olarak paylaşımda bulunan Hamaney, "Siyonist rejime karşı çıkan ve onunla savaşan her ülkeyi ya da gubu destekleyeceğiz ve onlara yardımcı olacağız ve bunu söylemekten çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.

We will support and assist any nation or any group anywhere who opposes and fights the Zionist regime, and we do not hesitate to say this.#FlyTheFlag — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 20, 2020

​Paylaşımlarında "Siyonist rejim, hiçbir anlaşmaya uymayacağını ve güçten başka bir şey anlamadığını kanıtladı" diyen Hamaney, "Siyonist rejimin doğası barış ile bağdaşmaz; Siyonistler topraklarını genişletmeye çalışırlar ve kesinlikle işgal ettikleri yerlerle sınırlı kalmayacaklar" dedi.

"Siyonist rejimi ortadan kaldırmak Yahudileri ortadan kaldırmak anlamına gelmez" diye kaydeden Hamaney, şöyle devam etti:

"Yahudilere karşı değiliz. Bu dayatılan rejimin ortadan kaldırılması ve Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi Filistinlilerin kendi hükümetlerini seçmeleri ve Netanyahu gibi haydutları kovmaları anlamına geliyor. 'İsrail'i ortadan kaldırmak' budur ve olacak."

Hamaney, paylaşımlarında "İran tarafından yapılan, kadim Filistin ülkesi için hükümet türü seçmeye yönelik referandum önerisi BM'de kayıt altına alındı" ifadelerine yer vererek şunları söyledi:

"Filistin ulusunun - siyasi, askeri ve kültürel - kapsamlı mücadeleleri, gaspçılar Filistin ulusunun referandumuna itaat edene kadar devam etmelidir. Bu ulus orada hangi siyasi sistemin hükmetmesi gerektiğini belirlemelidir; mücadele o zamana kadar devam etmelidir."