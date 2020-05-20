Irak istihbaratı: Bağdadi'nin varisini yakaladık

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جهاز المخابرات العراقي يعلن إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 20, 2020
Irak İstihbarat Servisi, IŞİD'in kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen Abdülnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
جهاز المخابرات العراقي يعلن إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 20, 2020
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