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    Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat: Ülkeyi açlık devrimi bekliyor

    © AFP 2020 / Stephane De Sakutin
    Ortadoğu
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    Lübnanlı Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, ülkeyi 'açlık devriminin' beklediğini ve ekonomik krize hızlı bir çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

    Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle çok kritik bir dönemden geçtiğini belirtti.

    Yönetimde devam eden yanlışlar nedeniyle bu duruma gelindiğine işaret eden Canbolat, şunları kaydetti:

    "Lübnan topraklarında bir ABD-İran ekonomik savaşı yürütülüyor. ABD'nin eski Beyrut Büyükelçisi Jeffrey Feltman'a bir görüşmem sırasında Washington, yaptırımlarla Hizbullah'ı zayıflatacağını düşünüyorsa yanlış yapıyor dedim. Yaptırımlar Hizbullah'ı zayıflatmayacağı gibi Lübnan halkına da zarar veriyor."

    Lübnan'ı "açlık devriminin" beklediğini dolayısıyla ekonomik krize hızlı bir çözüm bulmaları ve Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) ikna etmeleri gerektiğine işaret eden Canbolat, IMF'den 5 yıllık süreyle 10 milyar doların yanı sıra diğer bazı kuruluşlardan istedikleri krediler için ekonomik reformları hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

    Protesto eylemleri sürüyor

    Öte yandan ülkenin başkenti Beyrut ve diğer bazı bölgelerde, ekonomik krizin getirdiği işsizlik ve hayat pahalılığı ile son zamanlarda sık sık yaşanan elektrik kesintilerine karşı protesto eylemleri düzenleniyor.

    Beyrut'ta birkaç günden beri özellikle elektrik kesintilerini protesto eden gruplar, elektrik kurumu binasının dış kapısını aşarak içeri girmeye çalıştı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

    Lübnan'daki ekonomik durum

    Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

    Başbakan Hassan Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü açıklamıştı.

    ABD'nin yaptırımları altındaki Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle ocak ayında kurulan Diyab hükümeti, reformlar ve biriken devlet borçlarını yapılandırmayı öngören ekonomik kurtarma planını 29 Nisan'da oy birliğiyle onaylamıştı.

    Hükümet planı, Lübnan'a destek için Fransa'da 2 yıl önce düzenlenen CEDRE konferansı sırasında vadedilen düşük faizli kredinin yanı sıra gelecek 5 yıl içinde IMF'den 10 milyar dolar kredi alınmasını hedefliyor.

    Maliye Bakanlığı da 13 Mayıs'ta ekonomik krizin çözümü için IMF ile resmi müzakerelere başladıklarını duyurmuştu.

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