Lübnan Başbakanı uyardı: Ciddi bir gıda krizi riski altındayız

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, akut finansal kriz ve koronavirüs salgınının etkisi nedeniyle büyük bir gıda krizi riski yaşanabileceğini belirtti ve pek çok kişinin yakında ekmek almakta bile zorlanabileceği konusunda uyardı.

Washington Post gazetesi için bir yazı kaleme alan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesini gıda krizi konusunda uyardı.

Lübnan’ın gıda ihtiyacının yarısından fazlasının ithal edildiğini hatırlatan Diyab, fiyatların 2020’nin başından bu yana iki kattan fazla arttığını vurguladı.

Diyab, “Bir zamanlar Doğu Akdeniz’in tahıl ambarıyken, Lübnan on yıl önce hayal edilemez görünen dramatik bir zorlukla karşı karşıya: Büyük gıda krizi riski. Lübnan, birkaç hafta önce ilk ‘açlık protestolarına’ tanık oldu. Pek çok Lübnanlı et, meyve, sebze almayı çoktan bıraktı ve yakında ekmek almakta bile zorlanabilirler” diye yazdı.

Başbakan, yıllarca süren kötü yönetimin, yolsuzluğun ve tarıma yatırım yapılmamasının da durumu kötüleştirdiğini vurguladı.

'Açlık, yeni bir göç dalgası yaratabilir'

Gıda ihracatını kısıtlama çabalarına direnilmesi gerektiğini belirten Diyab, ABD ve Avrupa Birliği'ne, Ortadoğu'nun ciddi bir krizden kaçınmasına yardımcı olmak için acil bir fon kurma çağrısı yaptı.

Diyab, “Aksi takdirde açlık, Avrupa'ya yeni bir göç dalgası yaratabilir ve bölgeyi daha da istikrarsız hale getirebilir” diye yazdı.

Lübnan, salgından önce de, uzun yıllardır devam eden yolsuzluğun tetiklediği ekonomik kriz yüzünden protestolarla sarsılıyordu.

Para likiditesi darlığı nedeniyle liranın değeri, ekim ayından bu yana yarıdan fazla düştü. Enflasyon ve işsizlik tırmanırken, mart ayında ülke tarihinde ilk kez devlet borcu da temerrüde düşürüldü.

Ancak salgın nedeniyle alınan önlemler ekonomik krizi daha da derinleştirdi ve gıda tedarik zincirini ciddi şekilde altüst etti.