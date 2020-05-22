Deyr ez Zor'da Koalisyon-DSG ortak operasyonu: Yerel 2 IŞİD lideri öldürüldü

Koalisyon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs'ta Demokratik Suriye Güçleri, Suriye'nin Deyr ez Zor vilayetindeki bir IŞİD hedefine yönelik Koalisyon'la ortaklaşa bir operasyon düzenlemiştir. Operasyonda Ahmed İsa İsmail el Zavi ve Ahmed abd Muhammed Hasan el Cuğayfi öldürülmüştür."

Açıklamada ayrıca, Zavi'nin IŞİD'in 'Kuzey Bağdat Valisi' olduğu ve IŞİD üst yönetimine Bağdat'ın kuzeyindeki faaliyetlere ilişkin rehberlik ettiği; Cuğayfi'nin ise IŞİD'in Suriye ve Irak'ta lojistik ve tedarik sorumlularından olduğu belirtildi.

.@CJTFOIR: al-Zawi “was the ISIS Wali of North Baghdad...responsible for disseminating terrorist guidance from senior ISIS leadership to operatives in North Baghdad.” Al-Jughayfi “was a senior ISIS logistics and supplies official“ in Iraq and Syria https://t.co/OYiZ2obNh0 — Ryan Browne (@rabrowne75) May 22, 2020

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