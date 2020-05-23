Ruhani'den Venezüella'ya gönderilen tankerlere ABD'nin müdahale ihtimaline karşı uyarı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Petrol tankerlerimiz, Karayip Denizi'nde ya da dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalılar tarafından bir sorunla karşılaşırsa bunun karşılığında onlar da sorun yaşayacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezüella'ya akaryakıt taşıyan ülkesine ait petrol tankerlerine ABD'nin olası müdahalesinin Washington için sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ABD ile İran arasındaki gerginliği ele alan Ruhani ile El Sani, Tahran ile Doha arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın Venezüella'ya gönderdiği petrol tankerlerine ABD'nin müdahale edeceği iddiasına değinen Ruhani, "Petrol tankerlerimiz, Karayip Denizi'nde ya da dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalılar tarafından bir sorunla karşılaşırsa bunun karşılığında onlar da sorun yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ruhani, çatışma taraftarı olmadıklarını ancak ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğine karşı tehditlere kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "Amerikalıların bir hata yapmayacaklarını umuyoruz" uyarısında bulundu.

Bölge güvenliğinin sağlanması için tüm bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Katar Emiri El Sani de "Bölge ülkeleri olarak bölgedeki su yollarının güvenliğini sağlamak için birbirimizle iş birliği yapmalıyız" dedi.

El Sani, "Biz her türlü gerginliğe karşıyız ve gerginliğin azaltılması için tüm çabamızı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri, İran ile ekonomik ilişkilere özel önem verdiklerini sözlerine ekledi.

İran tankeri yarın Venezüella'ya ulaşacak

İran devlet televizyonu, akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin yarın Venezüella kıyılarına ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Haberde 'Forest', 'Faxon', 'Petunia' ve 'Clavel' adlı 4 petrol tankerinin de Atlas Okyanusu'nda Venezüella'ya doğru yola devam ettiği belirtildi.

İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedildi.