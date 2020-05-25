Rusya ve Suriye ordularından Tartus limanında ortak tatbikat

Rusya ve Suriye askerlerinin, Rus donanmasına ait üssün bulunduğu Tartus limanının bir grup sabotajcıdan korunmasına yönelik ortak tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya’nın Tartus limanındaki üssünün Başkanı Vyaçeslav Rodinov, gazetecilere yaptığı açıklamada “Suriye ve Rusya donanmaları arasında ortak taktik bir tatbikat gerçekleştirildi” dedi.

Rodinov, tatbikat sırasında planlanan tüm hedeflerin başarıyla sonuçlandığını, iki ülkenin donanma güçlerinin Tartus üssünü korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Rodinov’un açıklamasına göre, tatbikatta dört sahte sabotaj dalgıcı deniz tabanına el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalıştı. Rus terörle mücadele botu Raptor söz konusu bölgeye gitti. Rusya ve suriye orduları ilk sabotajcılarla kaçmaya çalışan diğer iki sabotajcıyı da etkisiz hale getirdi. Bu amaçla Rus dalgıçlar sabotajcılarını yakalayıp kıyıda onları bekleyen polislere getirmek için suya daldı.

Tatbikat sırasında güvenliği mayın tarama gemisi İvan Antonov sağladı, tespit ettiği birkaç mayını imha etti.