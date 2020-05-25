Putin ve Irak Başbakanı Kazımi Suriye’de uzun vadeli normalleşme konusunda anlaştı

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi’nin Suriye’de uzun vadeli normalleşmeye yönelik adımları koordine etme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada, “Bölgesel meseleler ile ilgili görüş alışverişi sırasında odaklanılan başlıca nokta Suriye’deki çözüm süreci oldu. Özellikle Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki durumun uzun vadeli normalleşmesinin sağlanması, ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden kazandırılması ile ilgili adımların ileride koordine edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı” denildi.

Putin’in Kazımi’nin ve Irak halkının Ramazan Bayramı’nı da kutladığı ifade edilen açıklamada, “Vladimir Putin, daha önce gönderdiği telgrafa ek olarak Mustafa el Kazımi’yi, başbakanlık görevine başlaması dolayısıyla bir kez daha tebrik etti. İki devlet arasındaki geleneksel olarak dostane ilişkilerin ilerici gelişimine yönelik karşılıklı kararlılık dile getirildi. Ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında ikili işbirliğinin çeşitli güncel meseleleri ele alındı” ifadelerine yer verildi.