Netanyahu: İsrail, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhakına temmuz ayında başlayacak

Lideri olduğu Likud partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile birlikte imzaladıkları koalisyon anlaşmasına uygun olarak Batı Şeria'nın bazı bölgelerine yönelik ilhak planı ile ilgili ilk adımların temmuzda atılacağını belirtti.

Kan Radio’nun konuşmasından alıntılar yayınladığı Netanyahu, “Egemenliğin (Batı Şeria'daki bölgelere) yayılması konusunda temmuz olarak anlaşmaya vardığımız bir tarih var ve onu değiştirme niyetinde değiliz” diye konuştu.

‘Bu tarihi fırsatın kaçırılmaması gerekiyor’

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Ortadoğu barış planının ‘tarihi bir fırsat’ olduğunu vurgulayan Netanyahu, söz konusu fırsatın ‘kaçırılmaması gerektiğinin’ altını çizdi.

ABD Başkanı Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı Ortadoğu barış planında, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimlerinin 'İsrail'in toprağı' olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, barış planının ardından söz konusu bölgelerin 'ilhakı' için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimlerini 'ilhak' etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Bu açıklamanın üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

Geçen Perşembe ise Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını eleştirerek, bu tür yayılmacı eylemlerin Filistin'de tehlikeli bir şiddet sarmalına neden olabileceğini ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceğini’ açıklamıştı.