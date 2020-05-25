Rus askeri polisi, Suriye’deki M4 otoyolunda sivil otomobillere refakat etmeye başladı

Merkezden yapılan açıklamada, Rus askeri polis birliklerinin M4 otoyolunun Ayn İsa ve Tel Tamer yerleşimleri arasındaki 160 kilometrelik kısmında sivil otomobillerin yer aldığı konvoylara refakat etmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu güzergahta sivil araçlardan oluşan kolonlara Rus askeri polis birlikleri refakat ediyor. Rotanın kontrolü ve trafiğin planlandığı alanların izlenmesi insansız hava araçları (İHA) birimi tarafından gerçekleştiriliyor. M4 otoyolunun Ayn İsa ve Tel Tamer yerleşimleri arasındaki kısmındaki refakat edilen güzergahın uzunluğu 160 kilometreden fazla” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca sivil araçlara günlük olarak iki yerleşim arasında her iki yönde de refakat edileceği vurgulandı.

Daha önce bölgedeki ateşkes Rus-Türk ortak devriyelerle kontrol ediliyordu

M4 otoyolunun Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Rakka ve Haseke’deki yerel yönetimler ile yaptığı çalışma sayesinde sivil araçların geçişine açıldığı belirtildi.

Merkez, M4 otoyolunun bu kısmındaki ateşkesin daha önce Rus-Türk ortak devriyelerle kontrol edildiğini, sivillerin ise yan yollardan dolaşarak 350 kilometreden fazla yol kat etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.