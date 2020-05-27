Rusya: İdlib’de bir Türk askerinin öldüğü saldırıdan Türkistan İslam Partisi sorumlu

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, “Merkezimizin eline geçen bilgiye göre, terör eyleminden Türkistan İslam Partisi militanları sorumlu. Onlar, Türk askeri konvoyunun bu terörist grubunun mühimmat deposuna yaklaştığı sırada el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi” ifadesini kullandı.

Juravlyov, bugün saat 10.40 sularında İdlib bölgesinin İnkzik yerleşimi yakınlarında, M4 karayolu üzerinde TSK konvoyunun geçişi sırasında yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini teyit ederek, “Patlama sonucu çok sayıda şarapnel yarası alan ve Türkiye topraklarına tahliye edilen bir Türk askeri hayatını kaybetti” dedi.