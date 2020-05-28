İdlib'deki Rus-Türk devriyelerinde bir ilk: Askerler Urum el Coz kasabasına kadar ilerledi

İdlib'deki M4 karayolunda 13. ortak devriyeyi gerçekleştiren Rus ve Türk askerleri, güzergahın uzunluğunu artırdı ve ilk kez Urum el Coz kasabasına kadar ilerledi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin açıklamasına göre Rus ve Türk askerleri, bugün M4 karayolunun Halep ve Lazkiye kentlerini birleştiren bölümünde 13. ortak devriye faaliyetini yürüttü.

Daha önce en fazla 15 kilometrelik alanda devriye gerçekleştiren taraflar, güzergah uzunluğunu ilk kez 20 kilometreye çıkardı ve Urum el Coz kasabasına kadar incelemelerde bulundu.

Devriye konvoyunda Rus tarafından iki BTR-82A ve bir Tigr zırhlı aracı katıldı.

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin insansız hava araçları, konvoyu havadan izledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada da "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" ifadesi kullanıldı.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/uaeklw3y0p — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2020

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