Suriye Demiryolları Müdürü: İki ay sonra Şam-Halep arasında ilk tren yolculuğu yapılacak

Suriye Demiryolları Müdürü Necip El Fares, militanlar tarafından tahrip edilen Halep ve Şam arasındaki demiryolu raylarının yüzde 90’ının tamir edildiğini, iki ay sonra demiryolu üzerinden trenle yolculuğun başlamasını umduklarını ifade etti.

Gazetecilere konuşan El Fares, “Şu an tamiratı neredeyse tamamen bitirdik, iki vilayet arasındaki yolun yaklaşık yüzde 90’ı tamamlandı. Bir-iki aya ilk tren yolculuğunu başlatacağız” dedi.

El Fares, trenle Halep-Şam ya da tersi istikamette yolculuğun dört saat sürdüğünü ifade etti.

Suriye hükümet güçleri Halep çevresindeki teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra yolun büyük bir kısmının tahrip edildiğinin anlaşıldığını belirten El Fares, teröristlerin yola zarar vermekle kalmayıp rayları da götürdüklerini kaydetti.

El Fares ayrıca ustaların, tarafından eski parçalarla elektrikli tren ve dizel lokomotif toplamaya çalıştıklarını, ancak motor sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, bu konuda da Rusya’nın yardımını umduklarını ekledi.

‘Koronavirüse karşı trenler dezenfekte ediliyor’

El Fares’e göre, şu anda demiryolunun yalnızca Cebrin istasyonuna kadar olan 20 kilometrelik bir kısmı işler durumda. Halep’e giden işçi ve öğrenciler bu yolu kullanıyor. Günde biri sabah biri öğleden sonra olmak üzere iki tren hareket ediyor. Koronavirüse karşı tedbirler de unutulmuyor ve her yolculuk sonrasında trenler dezenfekte ediliyor.

‘Çalışmalar ülkenin dört bir yanında sürüyor’

Onarım çalışmalarında yer alan mühendis Safan Kadur ise ülkenin dört bir yanında demiryollarını tamir etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kadur, “Ülkemiz için tüm trenleri tamir ediyoruz. Birçok şey eksik. Eski parçaları topluyoruz. Humus, Hama ve Lazkiye’de artık trenler çalışıyor. Şimdi ise olan vagonlardan Şam için özel bir tren yapıyoruz” dedi.



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