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    İran, 'normalleşirken' son iki aydaki en fazla vakayı gördü

    © AFP 2020 / ATTA KENARE
    Ortadoğu
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (195)
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    İran, önlemleri gevşetip camileri ibadete açmasının ardından bugün son iki ayın en yüksek vaka sayısını açıkladı.

    Koronavirüs pandemisinin en çok vurduğu ülkelerden olan İran, teyitli vaka ve ölü sayısının azalması üzerine önlemleri gevşetmesinin ardından yeni bir dalgayla yüzleşmek zorunda kaldı. 

    Toplam vaka sayısı 150 bine yaklaştı

    Sağlık Bakanlığı, bugün son iki ayın en yüksek vaka sayısını açıklayarak bazı bölgelerde seyrin şiddetlendiği uyarısını yaptı.

    Bakanlık Sözcüsü Khiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke çapında 2819 yeni vakanın teyit edildiğini açıkladı.

    Bu, 2 Nisan'dan beri bir günde açıklanan en büyük vaka sayısı.

    Böylece İran'da toplam vaka sayısı da 146 bin 668'e çıktı.

    Ölü sayısı 7 bin 677'ye ulaştı

    Son 24 saatte koronavirüs vakalarından 50’sinin daha ölümle sonuçlandığını belirten Cihanpur, toplam ölü sayısının 7 bin 677'ye ulaştığını, 2 bin 547 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu, 114 bin 931 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

    Huzistan'da yeniden kırmızı bölge uygulaması

    Sayıların yeniden yükselmesine rağmen hükümet şimdilik sadece Irak'a sınırı olan, güneybatıdaki Huzistan eyaletinde kırmızı alarm ilan edilp tekrar evde kalma uygulamasına geçti.

    7 eyalette daha tırmanışta

    Ancak Cihanpur, Razavi Horasan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmenşah, Hürmüzgan ve Mazandaran eyaletlerinde de durumun kritik olduğunu belirtti.

    İran'da beyaz, sarı ve kırmızı bölge uygulaması mevcut. Beyaz bölgeler tehlikenin en az olduğu yerleri, sarı bölgeler orta tehdit yoğunluğunu, kırmızı bölgeler ise yaygın salgın durumunu gösteriyor.

    Aşamalı açılma

    Bu sınıflandırma uyarınca nisan ortasından itibaren bazı kurum, şirket, dükkan, park ve bahçeler yeniden halka açılmıştı.

    Mayıs başında ise belirlenen yerlerde toplu cuma namazı uygulaması yeniden hayata geçirilmiş, ardından camiler, türbeler ve diğer dini ziyaret yerleri ibadete açılmıştı.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (195)
    Etiketler:
    tırmanış, Artış, sayı, Ölüm, vaka, Sağlık Bakanlığı, İran
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