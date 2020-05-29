İran, 'normalleşirken' son iki aydaki en fazla vakayı gördü

İran, önlemleri gevşetip camileri ibadete açmasının ardından bugün son iki ayın en yüksek vaka sayısını açıkladı.

Koronavirüs pandemisinin en çok vurduğu ülkelerden olan İran, teyitli vaka ve ölü sayısının azalması üzerine önlemleri gevşetmesinin ardından yeni bir dalgayla yüzleşmek zorunda kaldı.

Toplam vaka sayısı 150 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı, bugün son iki ayın en yüksek vaka sayısını açıklayarak bazı bölgelerde seyrin şiddetlendiği uyarısını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Khiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke çapında 2819 yeni vakanın teyit edildiğini açıkladı.

Bu, 2 Nisan'dan beri bir günde açıklanan en büyük vaka sayısı.

Böylece İran'da toplam vaka sayısı da 146 bin 668'e çıktı.

Iran reports most new cases in nearly two months https://t.co/SDWilewblk World News



Iran on Friday announced its highest number of new coronavirus infections in nearly two months and warned the Middle East's deadliest outbreak was worsening in some reg… https://t.co/Vgqzr0YiK8 — Short News Web (@ShortNewsWeb) May 29, 2020

Ölü sayısı 7 bin 677'ye ulaştı

Son 24 saatte koronavirüs vakalarından 50’sinin daha ölümle sonuçlandığını belirten Cihanpur, toplam ölü sayısının 7 bin 677'ye ulaştığını, 2 bin 547 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu, 114 bin 931 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Huzistan'da yeniden kırmızı bölge uygulaması

Sayıların yeniden yükselmesine rağmen hükümet şimdilik sadece Irak'a sınırı olan, güneybatıdaki Huzistan eyaletinde kırmızı alarm ilan edilp tekrar evde kalma uygulamasına geçti.

7 eyalette daha tırmanışta

Ancak Cihanpur, Razavi Horasan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmenşah, Hürmüzgan ve Mazandaran eyaletlerinde de durumun kritik olduğunu belirtti.

İran'da beyaz, sarı ve kırmızı bölge uygulaması mevcut. Beyaz bölgeler tehlikenin en az olduğu yerleri, sarı bölgeler orta tehdit yoğunluğunu, kırmızı bölgeler ise yaygın salgın durumunu gösteriyor.

Aşamalı açılma

Bu sınıflandırma uyarınca nisan ortasından itibaren bazı kurum, şirket, dükkan, park ve bahçeler yeniden halka açılmıştı.

Mayıs başında ise belirlenen yerlerde toplu cuma namazı uygulaması yeniden hayata geçirilmiş, ardından camiler, türbeler ve diğer dini ziyaret yerleri ibadete açılmıştı.