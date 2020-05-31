Suudi camileri ve Kudüs'te Aksa ibadete açıldı

Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlaması pek çok ülkede vaka sayısında yeni artış getirirken, Suudi Arabistan'daki on binlerce cami yeniden açıldı. İsrail ilhakı altındaki Kudüs'te de 9 hafta sonra Mescidi Aksa'da yeniden namaz kılınmaya başlandı.

Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi'nin 23 Mart'ta kapattığı Mescidi Aksa'nın minarelerinden sabah namazından itibaren ibadete açılacağının duyurulmasının ardından, Müslümanlar, genelde maske takarak ama sosyal mesafe kurallarına uymadan bekleşmeye başladı.

Namaz öncesi vücut ısısı taramasından geçirilen Müslümanlar, dua ve tekbirle giriş yaptı.

Bugün Yahudiler de Aksa'nın bulunduğu Tapınak Tepesi'ne (Harem-i Şerif) hac ziyaretine başladı.

AA, El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giren '75 aşırı dinci Yahudiden oluşan bir gruba Aksa'da bulunan Filistinlilerin tekbir getirerek tepki gösterdiği, İsrail polisinin 4 Filistinliyi gözaltına aldığı' haberini geçti.

Suudi Arabistan'da 90 bin cami dezenfekte edildi

Suudi Arabistan'da ise iki aydan uzun süredir kapalı olan 90 bin cami tümüyle dezenfekte edilmelerinin ardından kapılarını ibadete açtı.

İslami İşler Bakanlığı, halka çeşitli dillerde milyonlarca SMS göndererek, toplu namazlarla ilgili yeni kuralları ilettiğini duyurdu.

Çocuklar, yaşlılar, hastalar alınmayacak

Buna göre camide sürekli maske takılacak, el sıkışma ya da kucaklaşma yoluyla selamlaşılmayacak ve namazda iki metre mesafe gözetilecek. 15 yaşından küçükler camiye alınmayacak. Yaşlılar ve kronik hastalar evde namaz kılmaya yönlendirilecek.

Cuma namazına 15 dakika sınırı

Halka abdesti evde almaları, dezenfektan kullanmaları, camiye kendi seccade ve Kuran kitaplarıyla gelmeleri tavsiye edildi.

Camilere 5 vakit namazdan 15 dakika önce açılma ve 10 dakika sonra kapanma, cuma namazlarının 15 dakikadan uzun sürmemesi talimatı verildi.