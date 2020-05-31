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    İran'ın yeni Meclis Başkanı seçilen Muhammad Bakır Kalibaf milletvekillerini selamlarken

    Trump'la müzakereye 'boş iş' diyen Tahran, Pompeo'nun İran'daki protestolarla ilgili açıklamasını aynen ABD'ye uyarladı

    © AP Photo / Vahid Salemi
    Ortadoğu
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    İran'ın yeni Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD çapında isyanlara yol açan siyah yurttaş George Floyd'un polisin ırkçı cinayetine kurban gitmesini eleştirirken, Donald Trump'ın başkanlığındaki yönetime de mesaj verdi. 

    İran'da Devrim Muhafızları komutanlığından emniyet müdürlüğüne ve Tahran belediye başkanlığına uzanan kariyerinde üç cumhurbaşkanlığı adaylığı da hüsranla sonuçlanmış Muhammad Bakır Kalibaf, Meclis Başkanı sıfatıyla açtığı ilk oturumda, "ABD ve İsrail rejimiyle ciddi mücadele, Meclis'in temel ilkelerinden biridir" dedi.

    Trump'ın emriyle ocak ayında Irak'ta suikasta kurban gitmiş 'Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yolunu sürdürme, Filistin ile Yemen'e destek verme, Irak halkı, hükümeti ve dini mercilerinin yanında olma kararlılığını' dile getiren Kalibaf, Trump yönetimine atıfla 'emperyalizmle mücadelenin hem inançsal bir ülkü ve hem stratejik bir çıkar olduğunu' ifade etti.

    'Yeni seçilen meclisin küresel küstahlığın ekseni Amerika ile müzakere yapmayı, Amerika'yı teskin çabasını, nafile ve zararlı' gördüğünü belirten Kalibaf, "Terörist ABD ile mücadelede stratejimiz Şehit General Süleymani'nin kanı için intikam zincirini tamamlamaktır" vurgusu yaparak ekledi:

    "(Irak'taki) Ayn el-Esad üssüne eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla başlayan ve İslam Cumhuriyeti'nin eylemine yanıt veremeyen ABD'nin içi boş büyüklüğünün ortadan kalkmasıyla devam eden bu çalışma, ABD'nin terör ordusunun bölgeden tamamen uzaklaştırılmasıyla tamamlanacaktır."

     

    'Meclisin dış ilişkileri bölge ülkelerine, özellikle de komşulara ve onlarla birlikte zorluklarla karşılaşıp İran'la önemli stratejik çıkarları olan büyük güçlere odaklamak istediğini, kara bir geçmişi olan hükümetlere duyulan güveni ise stratejik hata olarak gördüğünü' söyleyen, ABD'deki George Floyd cinayetini de kınadı. 

    Trump'ın 'tarihteki en ağır' yaptırımları dayattığı İran'daki protestoları malzeme olarak kullanma alışkanlığı varken, İran Meclis Başkanı, cumartesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'ABD'deki adaletsiz siyaset, yargı, ekonomik yapıya' dikkat çekti. 

    'Bunun hen dünyaya savaş, darbe, keyfilik, işkence, kardeş katilliği, yoksulluk ve ahlaki yozlaşma pompaladığını hem de asırlardır kendi halkına ırkçılık, açlık, aşağılama ve diziyle bastırarak boğmayı reva gördüğünü' belirten Kalibaf, İran yönetim sisteminin ABD için kullandığı basmakalıpla "Buna Büyük Şeytan demiyeceksiniz de ne diyeceksiniz" diye çıkıştı.

    Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Floyd cinayetiyle ilgili attığı tweette, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'la ilgili açıklamasını kullandı.

    Pompeo'nın 27 Haziran 2018 tarihli açıklamasınını içeren görüntüyü paylaşırken İran'daki son protestolar başlığında İran sözüne çarpı atıp ABD yazan Zarif, açıklamanın içindeki İran ve Suriye ile ilgili ifadelerin yerine de aynı şekilde ABD'yi koydu.

    İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin önce kendisine bakması gerektiğine işaret eden bu tweeti, "Bazıları siyahların hayatlarının önemi olduğunu düşünmüyor. Siyahların hayatını önemli bulanların dikkatine: Tüm dünyanın ırkçılığa savaş açmasının zamanı çoktan gelmiştir. Irkçılığa Karşı Dünya Zamanıdır" mesajıyla yayımladı.

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