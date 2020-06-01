İran hükümetine göre esnaf 6 milyar dolarlık koronavirüs zararına uğradı

İlk Kovid-19 vakasını izleyen iki aylık sürecin bilançosuyla ilgili açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran'da 13 iş kolunun 108 trilyon tümen (6 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, KOBİ'lerin zararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kovid-19 sadece hesaplanan 13 iş kolunda 108 trilyon tümen (6 milyar dolar) zarara neden olarak işletmelere darbe vurdu" diyen Rebii, sözkonusu iş kolları hakkında detaylı bilgi vermedi.

Bunların mart ayında 65 trilyon tümen (3.6 milyar dolar), nisan ayında ise 43 trilyon tümen (2.4 milyar dolar) zarara uğradığını söyleyen Rebii, İran'ın Kovid-19 haricinde ABD yaptırımları gibi çeşitli problemlerinin de olduğunu belirtti.

Sorunları İran halkı ve devlet kurumlarının işbirliği ile aşacaklarını sözlerine ekledi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 878'e, vaka sayısı ise 154 bin 445'e ulaştı.