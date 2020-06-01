İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan orduya 'ilhaka hazırlıklı ol' emri

İsrail Savunma Bakanı Gantz, İsrail ordusuna Batı Şeria'da yer alan bazı yerlerin ilhak edilmesi halinde bölgede yaşanabilecek olası gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları için gerekli çalışmalara başlanılması emri verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'ye, Filistinlilerin bölgelerinde atılacak diplomatik adımlar öncesi İsrail ordusunda gerekli hazırlıklara başlanılması talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Gantz'ın ilhak süreciyle bağlantılı kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlaması için bir kişiyi görevlendireceği kaydedildi.

Her ne kadar açıklamada bahsedilen diplomatik adımların detayına ilişkin bilgi verilmese de söz konusu adımlardan kastın Batı Şeria'da yer alan İsrailli yerleşimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ilhak planını hayata geçirmesi halinde bölgedeki tansiyonun yükseleceği ifade ediliyor.

Netanyahu ile Trump'ın damadı Kushner ilhakı görüştü

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşimler ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planı ve olası sonuçlarının ele alındığı ifade edildi.