Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Şu anda İsrail'le müzakere masasına oturmamız mümkün değil

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planı sonrasında İsrail'le müzakere masasına oturmaya hazır oldukları yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Maliki, önceki gün BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği'nin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD yönetimini, İsrail ile aralarında barış için tek arabulucu olarak kabul edemeyeceklerinin altını çizerek, "ABD taraf tuttu. Şimdi tam anlamıyla İsrail'in pozisyonuna uygun hareket ediyorlar. Onlara güvenmiyoruz. Sonuç olarak, ABD artık dürüst bir arabulucu değil. Artık bundan sonra da arabulucu olamazlar" demişti.

Maliki'nin bu sözleri bazı kaynaklar tarafından 'Filistin'in ABD'nin yanında başka arabulucuların olması koşuluyla İsrail'le müzakereye hazır olduğu' şeklinde aktarılmıştı.

Sputnik'e söz konusu haberler hakkında açıklama yapan Maliki, "Filistin yönetiminin tutumu açık ve yorum gerektirmiyor. Tutumumuz, İsrail tarafıyla her türlü temasın kesilmesi yönünde" dedi.

'Kesin kararlıyız'

Şu anda İsrail tarafıyla görüşme konusundaki herhangi bir teklifin istişare edilmesinin hiçbir koşulda mümkün olmadığını vurgulayan Maliki, bu konuda kesin kararlı olduklarını kaydetti.

Maliki, Filistin'in hangi koşullarda İsrail'le masaya oturabileceği sorusuna ise "İsrail tarafı öncelikle ilhak planlarından vazgeçsin ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devlet kurulması kararını tanıma yönünde adım atmaya başlasın, ancak o zaman bazı şeyleri konuşmak mümkün olabilir" yanıtını verdi.