Rusya: İdlib'de Nusra teröristleri yerleşimlere ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, bugünkü basın toplantısında Suriye'deki son durum ile ilgili bilgi verdi.

Nusra militanlarının İdlib’deki yerleşim yerlerine ateş açtığını ifade eden Şerbitskiy, "İdlib eyaletinde Nusra Cephesi'ne ait mevzilerden Ruayha yerleşimine iki kez, Dahr el Kebir yerleşimine bir kez, El Djrada yerleşimine bir kez ve Ed Dana yerleşimine bir kez ateş açıldığı saptandı" diye konuştu.

Rus askeri polis birliklerinin Halep, Rakka, Deyrezzor ve Haseke vilayetlerinde birkaç güzergahta devriyelere devam ettiğine dikkat çeken yetkili, Rus hava kuvvetlerinin de havada devriye yaptıklarını vurguladı.

Şerbitskiy, Rus merkez ile Türkiye tarafının hızlı etkileşimini sağlayan kesintisiz haberleşme kanalının işlevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünün altını çizdi.