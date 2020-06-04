Yemen'de RT için çalışan Nebil Kaiti adlı muhabir öldürüldü

RT'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Kaiti, evinin yakınında uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.



Açıklamada, "Kaiti, bazen Ruptly için çekimler yapıyordu, diğer ajanslar için de çalışıyordu. Nebil'den geriye üç çocuk ve hamile bir eş kaldı" dendi.