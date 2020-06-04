'Suriye hava savunma sistemleri, Hama'da İsrail'in hava saldırısını püskürttü'

Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Hama'nın kuzeyindeki Masyaf kenti semalarında İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye ordusuna ait hava savunma sistemleri, İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıyı Masyaf kenti semalarında püskürttü.

Sputnik, SANA'daki haberin yayınlanması sonrası İsrail ordusundan bir yetkiliyle irtibata geçti ancak İsrailli askeri yetkili, "Biz, yabancı basın kuruluşlarındaki haberleri yorumlamıyoruz" karşılığını verdi.



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