Rus ve Türk askerler, Kamışlı ile Şamsiya arasında ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, El Nusra'nın Halep ve İdlib'deki yerleşim yerlerine ateş açtığını belirtti. Şerbitskiy, Rus ve Türk güçlerinin Kamışlı ile Şamsiya arasında yeni ortak devriye gerçekleştirdiğini de kaydetti.

Basın toplantısında konuşan Şerbitskiy, Rus ve Türk ordusunun Kamışlı ile Şamsiya arasında yeni ortak devriye gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Rus yetkilinin aktardığına göre devriye, Kamışlı - Deyruna Ağa - Kas Taban - Cilika - El Firdaus - Carudiya - Akka - Şamsiya güzergahında gerçekleştirildi.

Şerbitskiy, Rus merkez ile Türkiye tarafının hızlı etkileşimini sağlayan kesintisiz haberleşme kanalının işlevlerini yerine getirmeyi sürdürdüğünün altını çizdi.

'Nusra, Halep ve İdlib'deki yerleşimlere ateş açtı'

Bu arada Rus yetkili, Nusra teröristlerinin İdlib'de Mellac, Kafkab, Maaret-Muhos, Dadih yerleşimleri ile Halep'in Ancara yerleşimlerini hedef aldığını kaydetti.

'Rus askeri polisi Halep ve Haseke'de devriyeye devam etti'

Rus askeri polisinin Halep ve Haseke'de devriye faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Şerbitskiy, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin 25 Mayıs'ta başlatılan sivil araçlara refakat görevini M4 karayolunun Ayn İsa ile Tel Tamr arasında yerine getirdiğini ifade etti.