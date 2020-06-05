Lübnan Başbakanı Diyab'ın ekonomi danışmanı: Ülkeyi zor zamanlar bekliyor

Yeni tip koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'ı zor zamanların beklediğini söyleyen Lübnan Başbakanı Hasan Diyab'ın Ekonomi Danışmanı George Chalhoub, 10 milyar dolarlık kredi için IMF'le görüşmeler yaptıklarını ifade etti.