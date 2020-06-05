Lübnan Başbakanı Diyab'ın ekonomi danışmanı: Ülkeyi zor zamanlar bekliyor

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab'ın Ekonomi Danışmanı George Chalhoub, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Lübnan ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
CNBC'ye demeç veren Chalhoub, koronavirüs pandemisi nedeniyle Lübnan'ın dünyadaki 'yeni ekonomik sıcak nokta' haline geldiğini belirtti.
Lübnan hükümetinin önümüzdeki ayların kolay geçeceğine dair bir yanılsama içinde olmadığının altını çizen Chalhoub, Lübnan vatandaşlarına zor zamanlar için hazırlık yapma çağrısında bulundu.
Chalhoub, Lübnan'ın IMF'ten 10 milyar dolar kredi almak istediğini ve kredinin sağlanması halinde hükümetin bu kaynağın zor durumdaki ülke ekonomisini yeniden canlandırmaya yardım edeceğini umduğunu belirtti.
Chalhoub, IMF'le görüşmelerin bir ay içinde tamamlanmasını beklediklerini de ekledi.
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